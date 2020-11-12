Центральная избирательная комиссия объяснила, почему до сих пор не были обнародованы результаты местных выборов по всей стране.

Соответствующий сообщение-разъяснение опубликован на странице ЦИК в Facebook.

По данным Центризбиркома, теризбиркомы установили результаты 99,24% выборов депутатов местных советов и почти 99,51% выборов сельских, поселковых и городских голов.

“До сих пор не установили результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового голов”, — отметили в ЦИК.

Причин для задержки, как сообщается, две. Первая — многочисленные обжалования субъектами избирательного процесса результатов выборов в судах. Такая ситуация сложилась в Марганецкой, Криворожской, Овруцкой, Каменской городских ТИК.

Вторая причина — на отдельных участках ТИК проводят повторный подсчет голосов. Это происходит в Коцюбинской, Калиновской, Васильковской, Черновицкой городских и поселковых ТИК.