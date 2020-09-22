Об этом свидетельствует информация на сайте ГБР.
В августе Сухачев был назначен на должность заместителя директора бюро.
В биографии чиновника сказано, что с 2017 по 2019 год он работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.
Он учился в юридической академии в Харькове, имеет степень доктора юридических наук.
Согласно декларации чиновника, в собственности Сухачева нет недвижимости.
При этом, у него есть право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.
У него есть автомобиль – Toyota Camry стоимостью 226 тысяч гривен. У его супруги Ирины авто Lexus, стоимость которого 420 тысяч гривен.
На банковских счетах семьи – 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.
К слову, до Сухачева ГБР возглавлял Александр Соколов. Теперь он вернулся на должность заместителя директора бюро.
- 21 сентября Нацагентство по предотвращению коррупции заявило о давлении со стороны руководства Госбюро расследований из-за попыток уволить заместителя главы ведомства, экс-адвоката Виктора Януковича — Александра Бабикова.