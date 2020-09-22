Об этом свидетельствует информация на сайте ГБР.

В августе Сухачев был назначен на должность заместителя директора бюро.

В биографии чиновника сказано, что с 2017 по 2019 год он работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.

Он учился в юридической академии в Харькове, имеет степень доктора юридических наук.

Согласно декларации чиновника, в собственности Сухачева нет недвижимости.

При этом, у него есть право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.

У него есть автомобиль – Toyota Camry стоимостью 226 тысяч гривен. У его супруги Ирины авто Lexus, стоимость которого 420 тысяч гривен.

На банковских счетах семьи – 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

К слову, до Сухачева ГБР возглавлял Александр Соколов. Теперь он вернулся на должность заместителя директора бюро.