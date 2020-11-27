Из-за того, что Украина до сих пор не получила запланированных в государственном бюджете заимствований, до конца текущего года в смете не хватает 3 млрд долларов.

Об этом сообщил в интервью “ВВС News Украина” министр финансов Сергей Марченко.

При этом он назвал ситуацию “непростой, но контролируемой”.

“Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу, – ред.), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности… И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете (это более 85 млрд грн по сегодняшнему курсу, – ред.)”, – подчеркнул Марченко.

Глава Минфина уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о “тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета”.

В то же время министр заверил, что у Правительства есть “план на случай событий А, Б и В – как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму”.

Марченко напомнил, что в июне этого года Украина получила от Международного валютного фонда более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by. Ожидалось, что к концу этого года поступят еще две порции займа, однако этого до сих пор не произошло.

При этом глава Минфина сообщил, что в переговорах с МВФ наметился прогресс (в частности, по ключевым параметрам госбюджета на 2021 год).

Также Марченко озвучил еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины. Они касаются Национального банка и функционирования антикоррупционного бюро.

Министр все еще не исключает возможности получения очередного транша от МВФ до конца года, но не считает это наиболее вероятным сценарием.

“Более вероятным сценарием, я бы сказал, с очень высокой долей вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства будут уже в следующем году”, – сообщил Марченко.