В Днепре в одном из кафе произошла перестрелка. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело, задержаны 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная.

“По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения”, – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

“Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлены 15 человек”, – добавили правоохранители.