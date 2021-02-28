Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная.
“По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, совершили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения”, – сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
“Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлены 15 человек”, – добавили правоохранители.
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