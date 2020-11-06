В Киеве на станции метро "Славутич" задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии защитной маски на лице.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на платформе станции метро “Славутич”.

Установлено, что 42-летний киевлянин зашел на платформу без защитной маски на лице, в связи с чем сотрудник полиции сделал ему замечание.

В ответ мужчина достал газовый баллончик и брызнул им в лицо правоохранителю. Кроме того, он “раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе”.

“Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя, один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать”, – отмечается в сообщении.

В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы глаз I-II степени.

Как уточнили в пресс-службе полиции Киева, инцидент произошел вчера в 21:30.

Злоумышленником оказался киевлянин 1978 года рождения. Сейчас он задержан, с ним проводятся следственные действия.

По данному факту открыты два уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту уже сообщено о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.