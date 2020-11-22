В Днепре правоохранители открыли три уголовных дела за нарушения во время второго тура выборов мэра города. Всего правоохранители зарегистрировали 108 заявлений и сообщений о нарушениях, их проверяют.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Два дела полиция возбудила по ч.1 и ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины. В Амур-Нижнеднепровском районе правоохранители расследуют исчезновение печати избирательной комиссии на одном из участков.

Второе возбужденное дело связано с фактом подписи протокола о подсчете голосов до его окончательного заполнения на одном из участков в Новокодацком районе.

Третье дело возбудили после проверки сообщения о том, что в Днепре проходят ярмарки с агитацией за одного из кандидатов в мэры. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины – подкуп избирателей.