Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии 5 июня был госпитализирован в ведомственный госпиталь.

Отмечается, что состояние больного ухудшалось, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличие сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 36 выздоровели, 21 – проходят лечение. Среди тех, кто лечится, нет лиц в тяжелом состоянии.