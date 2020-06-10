По состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28 тыс. 381 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 525 новых случаев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В течение суток скончались еще 23 человека. В то же время выздоровели 357 пациентов.

“На 10 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев”, – сказано в сообщении

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1192 случая;

• Волынская область – 1214 случаев;

• Днепропетровская область – 973 случая;

• Донецкая область – 246 случаев;

• Житомирская область – 973 случая;

• Закарпатская область – 1448 случаев;

• Запорожская область – 502 случая;

• Ивано-Франковская область – 1622 случая;

• Кировоградская область – 562 случая;

• город Киев – 3580 случаев;

• Киевская область – 1865 случаев;

• Львовская область – 2289 случаев;

• Луганская область – 54 случая;

• Николаевская область – 309 случаев;

• Одесская область – 1028 случаев;

• Полтавская область – 276 случаев;

• Ровенская область – 2122 случая;

• Сумская область – 198 случаев;

• Тернопольская область – 1313 случаев;

• Харьковская область – 1338 случаев;

• Херсонская область – 179 случаев;

• Хмельницкая область – 520 случаев;

• Черновицкая область – 3757 случаев;

• Черкасская область – 501 случай;

• Черниговская область – 320 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67 тыс. 138 сообщений о подозрении на COVID-19.