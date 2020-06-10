Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
В течение суток скончались еще 23 человека. В то же время выздоровели 357 пациентов.
“На 10 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 525 новых случаев”, – сказано в сообщении
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1192 случая;
• Волынская область – 1214 случаев;
• Днепропетровская область – 973 случая;
• Донецкая область – 246 случаев;
• Житомирская область – 973 случая;
• Закарпатская область – 1448 случаев;
• Запорожская область – 502 случая;
• Ивано-Франковская область – 1622 случая;
• Кировоградская область – 562 случая;
• город Киев – 3580 случаев;
• Киевская область – 1865 случаев;
• Львовская область – 2289 случаев;
• Луганская область – 54 случая;
• Николаевская область – 309 случаев;
• Одесская область – 1028 случаев;
• Полтавская область – 276 случаев;
• Ровенская область – 2122 случая;
• Сумская область – 198 случаев;
• Тернопольская область – 1313 случаев;
• Харьковская область – 1338 случаев;
• Херсонская область – 179 случаев;
• Хмельницкая область – 520 случаев;
• Черновицкая область – 3757 случаев;
• Черкасская область – 501 случай;
• Черниговская область – 320 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67 тыс. 138 сообщений о подозрении на COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- С 5 июня в Украине было запущено внутреннее авиасообщение. Кроме того, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей внутри заведений.
- С 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.