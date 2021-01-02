Об этом сообщает агентство Euronews со ссылкой на представителя правительства Габриэля Аттала.
Эта мера ограничения вступает в силу с субботы, 2 января, и коснется 15 регионов страны.
Комендантский час с 18:00 вводится в следующих регионах: Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, Мёрт-и-Мозель, Маас, Верхняя Сона, Вогезы, Территория Бельфор, Мозель, Ньевр и Сона-и-Луара.
В эти регионы не входят крупные французские города, такие как Париж, Лион или Марсель. Там комендантский час будет действовать, как и раньше, с 20:00 до 06:00.
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