В нескольких регионах Франции из-за эпидситуации с коронавирусом начало комендантского часа переносится на два часа раньше - на 18:00 (было с 20:00).

Об этом сообщает агентство Euronews со ссылкой на представителя правительства Габриэля Аттала.

Эта мера ограничения вступает в силу с субботы, 2 января, и коснется 15 регионов страны.

Комендантский час с 18:00 вводится в следующих регионах: Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, Мёрт-и-Мозель, Маас, Верхняя Сона, Вогезы, Территория Бельфор, Мозель, Ньевр и Сона-и-Луара.

В эти регионы не входят крупные французские города, такие как Париж, Лион или Марсель. Там комендантский час будет действовать, как и раньше, с 20:00 до 06:00.