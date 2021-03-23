Французское подразделение компании IKEA обвинили в незаконной слежке за персоналом и кандидатами на трудоустройство.

Об этом, в частности, сообщают французское издание Le Monde и новостной канал LCI.

Суд по этому делу начался 22 марта. Компания предстала перед судом как юридическое лицо.

На скамье подсудимых в Версальском уголовном суде – также несколько ее бывших руководителей.

По данным прокуроров, французская IKEA использовала услуги частных детективов и полицейских, чтобы создать “систему шпионажа” за частной жизнью работников и потенциальных кандидатов на трудоустройство. Компанию, в частности, интересовала конфиденциальная информация о возможных судимостях.

Для получения таких данных привлекались отдельные полицейские, которые готовы были предоставлять подобную информацию из полицейских баз данных.

Согласно судебным документам, IKEA также пользовалась услугами частных детективов (стоимость их услуг могла достигать 600 тысяч евро).

По данным агентства ВВС, речь идет также о “шпионаже” за клиентами.

Суд будет рассматривать события, которые происходили в период с 2009 по 2012 годы. Однако в прокуратуре заявили, что IKEA начала следить за сотрудниками минимум на десятилетие раньше.

О такой практике компании стало известно в 2012 году. Тогда инсайдер прислал электронную переписку между компанией и охранной компанией французской газете Le Canard Enchaîné.

Из электронных писем следовало, что компания искала доступ к записям о своих сотрудниках и клиентах из базы данных полиции, содержащей миллионы имен и личную информацию.

Тогда два профсоюза подали жалобы против IKEA, обвинив компанию в шпионаже за сотнями работников и клиентов.

После публикации журналистского расследования этим случаем занялась прокуратура.

Среди 15 человек, находящихся на скамье подсудимых, есть топ-менеджеры, такие как бывший генеральный директор Стефан Вановербеке и бывшие менеджеры магазинов.

Также перед судом предстали четверо полицейских за передачу конфиденциальной информации.

Обвинения включают незаконный сбор личной информации, получение такой информации и нарушение конфиденциальности. По некоторым из этих статей максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.

IKEA уже уволила четырех руководителей из-за скандала и ввела новый кодекс поведения.

Однако компании все еще грозит штраф до 3,75 млн евро (4,5 млн долларов).

СПРАВКА. IKEA — основанная в Швеции компания, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.