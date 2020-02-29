Об этом пишет Reuters.
По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также закроет несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа, чтобы остановить распространение вируса.
“Вирус сейчас циркулирует на нашей территории… Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки“, – сказал Веран.
Он также призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности властей.
“Защити себя и своих близких“, – добавил министр.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.