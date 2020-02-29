Об этом пишет Reuters.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, Франция также закроет несколько школ в районе Уазы к северу от Парижа, чтобы остановить распространение вируса.

“Вирус сейчас циркулирует на нашей территории… Я рекомендую, чтобы люди пока не пожимали друг другу руки“, – сказал Веран.

Он также призвал граждан помочь остановить распространение вируса, соблюдая правила безопасности властей.

“Защити себя и своих близких“, – добавил министр.