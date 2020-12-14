Сегодня Gmail и другие сервисы Google перестали работать из-за серьезного сбоя.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

По данным компании, проблема затронула “большинство” из 1,5 миллиарда пользователей электронной почты.

У пользователей Gmail высвечивалось сообщение: “К сожалению, ваш аккаунт временно недоступен. Приносим извинения за неудобства и предлагаем повторить попытку через несколько минут. Вы можете просмотреть панель состояния G Suite для текущий услуги”.

По данным веб-сайта Down Detector, который отслеживает работоспособность сайтов, пользователи по всему миру пострадали от сбоя, хотя наибольшая концентрация проблем, о которых сообщалось, пришла из Великобритании.

Стоит отметить, что примерно через 30 минут функциональность почты вернулась.