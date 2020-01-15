Соответствующее заявление опубликовано на сайте Правительства.
Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в Сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителем главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике. В частности, собеседники обсуждают, как объяснить Зеленскоу причины укрепления гривны и растущий дефицит в бюджете. Во время разговора якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”.
После публикации этой аудиозаписи появились слухи о том, что Премьер-министр написал заявление об отставке. В пресс-службе Кабмина эту информацию опровергли.
“Информация о заявления об отставке Премьер-министра не соответствует действительности”, — говорится в заявлении.
Что касается непосредственно аудиозаписей, в Кабмине их подлинность ни подтвердили, ни опровергли.
“Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет”, — отметили в ведомстве.
- Ранее пресс-секретарь Премьер-министра Диана Давитян наотрез отказалась комментировать инцидент с публикацией записи, подтвердив при этом, что голос на записи похож на голос Алексея Гончарука. “Информация есть, но что я могу комментировать… Я не могу комментировать слухи. Ну смотрите, появилась информация на неизвестном Telegram-канале без каких-либо официальных источников или подтвержденных источников. Что я могу сделать комментировать? То что написал какой-то Telegram-канал? Ну, голос похож, но кто-то может сделать нарезку с голосом Премьера, как я могу вам сказать”, — сказала она в коммментариях #Буквам.
- После публикации скандальных аудиозаписей с возможным участием Премьер-министра Алексея Гончарука фракция “Слуги народа” готова поддержать его заявление об отставке, если он напишет его.