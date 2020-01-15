В Кабинете Министров сделали заявление в связи со слухами об отставке главы Правительства Алексея Гончарука из-за появившихся в Сети записей с его возможным участием.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Правительства.

Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в Сети появилась аудиозапись, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителем главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике. В частности, собеседники обсуждают, как объяснить Зеленскоу причины укрепления гривны и растущий дефицит в бюджете. Во время разговора якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”.

После публикации этой аудиозаписи появились слухи о том, что Премьер-министр написал заявление об отставке. В пресс-службе Кабмина эту информацию опровергли.

“Информация о заявления об отставке Премьер-министра не соответствует действительности”, — говорится в заявлении.

Что касается непосредственно аудиозаписей, в Кабмине их подлинность ни подтвердили, ни опровергли.

“Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио или видео записи, распространяются в сети Интернет”, — отметили в ведомстве.