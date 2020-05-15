Об этом пишет Associated Press.

Основным ингредиентом мороженого является черный перец. Его выпустили как напоминание о прошлогодних протестах, во время которых полиция применила слезоточивый газ более 16 тысяч раз.

“На вкус это как слезоточивый газ. Поначалу трудно дышать, и он очень острый и раздражающий. Это заставляет меня сразу пить много воды. Я думаю, что это воспоминание, которое напоминает мне о том, как я чувствовала боль во время протестов, и что я не должна забывать”, – рассказала покупательница Анита Вонг, которая принимала участие в акциях протеста.

Порция мороженого стоит $5 (133 грн). По словам владельца магазина, каждый день он продает 20-30 порций.