Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины в Facebook.
“Наконец наступила активная пора, когда почти сошел снег, и лесоводы начали восстанавливать лесные массивы в горных районах Закарпатской области”, – сказано в сообщении.
В Госагентстве лесных ресурсов также отметили, что там уже высадили почти 1 млн маленьких деревьев, которые через несколько лет станут мощным лесом.
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины
Фото: Государственное агентство лесных ресурсов Украины