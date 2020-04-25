В горах Закарпатья высадили почти 1 миллион молодых саженцев.

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины в Facebook.

“Наконец наступила активная пора, когда почти сошел снег, и лесоводы начали восстанавливать лесные массивы в горных районах Закарпатской области”, – сказано в сообщении.

В Госагентстве лесных ресурсов также отметили, что там уже высадили почти 1 млн маленьких деревьев, которые через несколько лет станут мощным лесом.