Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 15 декабря Украина может занять на внешних рынках 1 миллиард долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

“Остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем – около 1 млрд долларов”, – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что, если Украина будет знать дату приезда миссии МВФ и предоставления следующего транша, то бридж-кредиты являются вполне рабочим инструментом.

Кроме того, премьер заверил, что текущая экономическая ситуация позволяет Украине выполнить бюджет 2020 года. При этом, по его словам, для покрытия расходов бюджета в этом году есть рынок внешних и внутренних заимствований.

“У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (под 10-13 % годовых в гривне), чем средства МВФ”, – резюмировал глава Правительства.