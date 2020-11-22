Об этом пишет The Guardian.
Демонстрация перед Национальным дворцом началась после того, как – по мнению протестующих – был тайно согласован и принят бюджет.
На протест вышло около 7000 человек. Митингующие бросили бутылки с зажигательной смесью в здание парламента, после чего начался пожар.
По информации СМИ, сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ к протестующим, есть задержанные.
Какой ущерб нанесен зданию – пока неизвестно. Издание сообщает, что огонь повредил здания, где располагаются законодательные органы, а не главный зал конгресса. Протестующие также подожгли несколько автобусных остановок.
Недовольство по поводу бюджета Гватемалы на 2021 год росло в социальных сетях. Гватемальцы были возмущены тем, что законодатели одобрили 65000 долларов на оплату еды для себя, но сократили финансирование пациентов с коронавирусом и правозащитных агентств.
- Ранее сообщалось, что в Берлине во время протестов против ограничений, введенных для борьбы с COVID-19, на улицы вышли от 5 до 10 тысяч человек. Полици применила против митингующих водометы и слезоточивый газ.