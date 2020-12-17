Харьковчанин, который в гололед вышел прогуляться с ребенком в коляске, стал звездой соцсетей. А все дело в том, что молодой папа был на коньках.

В соцсетях опубликовали видео прогулки.

Мужчина вышел во двор по адресу ул. Мира, 20, что в Индустриальном районе Харькова.

Несмотря на гололед, мужчина решил не лишать своего ребенка свежего морозного воздуха, и для себя прогулку сделал интересной, потому что сам был на коньках.

Пользователи отметили, что мужчина является профессиональным хоккеистом, поэтому так ловко скользил и толкал коляску.

А кто-кто возмущался, почему коммунальные службы не позаботились о тротуарах – не посыпали их.

А были и те, кто увидел в такой прогулке угрозу для здоровья ребенка.