В соцсетях опубликовали видео прогулки.
Мужчина вышел во двор по адресу ул. Мира, 20, что в Индустриальном районе Харькова.
Несмотря на гололед, мужчина решил не лишать своего ребенка свежего морозного воздуха, и для себя прогулку сделал интересной, потому что сам был на коньках.
Пользователи отметили, что мужчина является профессиональным хоккеистом, поэтому так ловко скользил и толкал коляску.
А кто-кто возмущался, почему коммунальные службы не позаботились о тротуарах – не посыпали их.
А были и те, кто увидел в такой прогулке угрозу для здоровья ребенка.
- В четверг, 10 декабря, в Киеве из-за неблагоприятных погодных условий наблюдались масштабные пробки.