Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Про травматичну ампутацію пальців лівої руки, контузію та опіки обличчя і правої руки в 14-річного хлопця 2 травня повідомила у Facebook пресслужба Харківської обласної дитячої клінічної лікарні №1.
“Для небезпечних іграшок немає вихідних і свят. У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою”, – йдеться в повідомленні.
У медустанові зазначили, що лікарі надали дитині “всебічну медичну допомогу”.
“Про дані випадки обов’язково інформуємо поліцію”, – підкреслили в лікарні.
“Поліціянти встановили, що 14-річний юнак знаходився за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій”, – йдеться в повідомленні поліції.
У відомстві уточнили, що інцидент стався в Київському районі Харкова.
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