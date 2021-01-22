У Тернополі 11-річний хлопчик отримав десятки поранень, ймовірно, з вогнепальної зброї, коли катався на санчатах біля школи. Дитину у важкому стані доставили до столичної лікарні.

#Букви розповідають, що відомо про цю подію.

Що сталося?

У четвер, 21 січня, до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні потрапив 11-річний тернополянин Максим Капустяник.

У дитини були десятки опіків та інші травми, через характер яких спершу подумали, що в нього кинули петардою.

Шестикласник був травмований, коли спільно з сестрою катався на санках поблизу навчального закладу.

“За попередніми даними, травми схожі на опіки від петарди, хлопчик отримав під час катання на санках поблизу 27-ї школи. У нього кинули невідомий предмет. Він пропалив куртку, травмувавши спину і пальці дитині”, — сказав начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета у коментарі місцевому виданню “20 минут”.

Однак згодом ця версія не підтвердилася. Стало відомо, що на тілі хлопчика за різними даними від 30 до 42 поранень, з яких витягли збройовий дріб. Посеред ночі хлопчика транспортували до Охматдиту, що у Києві.

“Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини, які травмували і внутрішні органи. Наразі пацієнт потребує ще одного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні”, — повідомили у поліції Тернополя.

Хлопчик наразі знаходиться у важкому стані. Медики поки не дають прогнозів, однак намагаються підбадьорити батьків.

В Мережі організували збір коштів для допомоги родині хлопчика.

Кого підозрюють?

За фактом травмування Максима слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 296 ККУ (хуліганство).

Поліціянти наразі вивчають обставини злочину. Під час обстеження прилеглої території виявили мешканця розташованого поблизу будинку, який зберігав гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.