Об этом в Facebook сообщил епископ ПЦУ Никодим.

“Сердечно поздравляю архимандрита Варсонофия (Подыму), присоединившегося к Православной Церкви Украины, в штате клириков Херсонской епархии. Рад его выбору. Отца Варсонофия знаю с прошлых лет как священнослужителя творческого, неравнодушного, энергичного, нетривиального. И, конечно, хотелось бы, и молюсь за это, чтобы он нашел себя в нашей епархии и мог воплотить у нас свои лучшие замыслы”, – написал он.