Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Хмельницкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля в 18:35 часов в селе Писаревка на территории бывшего Волочисского района Хмельницкой области. Водитель автомобиля, совершив наезд на 50-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла, скрылся с места происшествия.

На территории области был объявлен специальный план – и через 40 минут подозреваемого в смертельном ДТП разыскали и задержали в соседнем поселке.

Им оказался 24-летний работник полиции, который, управляя личным автомобилем “Опель”, совершил наезд на погибшую, которая шла по обочине в попутном направлении.

Правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас находится под стражей.

“Уже бывший полицейский был пьян. Уже бывший – я принципиален в этих вопросах. Он уволен из органов полиции. Все собранные материалы мы передаем в ГБР. К сожалению, такие позорные ситуации в многотысячном полицейском коллективе случаются. Но мы без сожаления сразу прощаемся с теми, кто вместо того, чтоб защищать сам нарушает закон”, – отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.