Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет покинул расположение молодежной сборной U-21 из-за положительного результата теста на коронавирус. В целом это третий голкипер клуба, заболевший коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Известно, что вместе с Нещеретом состав молодежной сборной покинули игроки “Мариуполя” – полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан. Они также получили положительный результат тестирования.

Игроки не смогут принять участие в решающих матчах отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против команд Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

К слову, ранее коронавирус подтвердили в голкиперов “Динамо” Георгия Бущана и Дениса Бойко. Следующий поединок киевлян запланирован на 21 ноября. Вероятно, вратари поправятся к этому матчу.

Всего 14 игроков “Динамо” инфицированы коронавирусом.