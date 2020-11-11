Об этом сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.
Известно, что вместе с Нещеретом состав молодежной сборной покинули игроки “Мариуполя” – полузащитник Артем Бондаренко и нападающий Даниил Сикан. Они также получили положительный результат тестирования.
Игроки не смогут принять участие в решающих матчах отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против команд Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).
К слову, ранее коронавирус подтвердили в голкиперов “Динамо” Георгия Бущана и Дениса Бойко. Следующий поединок киевлян запланирован на 21 ноября. Вероятно, вратари поправятся к этому матчу.
Всего 14 игроков “Динамо” инфицированы коронавирусом.
- Форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Португалец лечился 19 дней.
- Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заразился коронавирусом COVID-19.