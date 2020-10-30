Про це повідомляється на сайті Ювентуса.
У клубі зазначили, що негативний тест дозволить футболісту завершити самоізоляцію і повернутися до тренувань з командою. Однак перед цим він пройде медичний огляд.
35-річний португалець перебував на самоізоляції протягом 19 днів і пропустив 4 поєдинки “Ювентуса”, один з яких був проти київського “Динамо”. Поки невідомо, чи вийде Роналду на поле у матчі Серії А проти Спеції першого листопада.
- 13 листопада стало відомо, що Роналду захворів на коронавірус.
- Міністр спорту Італії заявив, що Роналду порушив медичний протокол щодо COVID-19. Міністр вважає, що на початку жовтня Роналду не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього і виявили коронавірус. Він повинен був залишитися в Турині на ізоляції.
- Президент Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно заразився коронавірусом COVID-19. У пресслужбі зазначили, що у глави FIFA легкі симптоми хвороби. Він перебуватиме на карантині щонайменше десять днів.