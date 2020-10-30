Про це повідомляється на сайті Ювентуса.

У клубі зазначили, що негативний тест дозволить футболісту завершити самоізоляцію і повернутися до тренувань з командою. Однак перед цим він пройде медичний огляд.

35-річний португалець перебував на самоізоляції протягом 19 днів і пропустив 4 поєдинки “Ювентуса”, один з яких був проти київського “Динамо”. Поки невідомо, чи вийде Роналду на поле у матчі Серії А проти Спеції першого листопада.