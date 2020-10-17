Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.
По словам парламентария, ситуация крайне угрожающая. Через два месяца активных больных в Украине может насчитываться около 400 000.
“Чтобы понять, насколько ситуация угрожающая, предлагаю проанализировать динамику распространения вируса. За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось из 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больны”, – заявил он.
За минувшие сутки обнаружили 6410 случаев коронавируса. 1100 пациентов госпитализировали. Это свидетельствует о том, что 15% больных нуждаются в госпитализации. В случае 400 тысяч активных случаев коронавируса нужно обеспечить минимум 60 тысяч больничных коек.
По словам Радуцкого, система здравоохранения выдержит такую ситуацию. Однако в феврале 2021 года прогнозируют второй пик заболеваемости. Что будет потом – неизвестно.
“Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны”, – отметил Радуцкий.
- Больничные койки для пациентов с коронавирусом COVID-19 заполнены на 62,3%. Критическая ситуация с заполняемостью в Донецкой и Луганской областях. По данным Минздрава, в Донецкой области заполняемость коек составляет 91%. В Луганской области – 85%. Также критическая ситуация в Одесской области – 78,6%, в Хмельницкой области – 72,6%, в Черниговской области – 69%.