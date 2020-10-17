Темпы распространения коронавируса в Украине за последние две недели выросли на 30%. Если динамика сохранится, в декабре в Украине будет 400 тысяч случаев COVID-19.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий.

По словам парламентария, ситуация крайне угрожающая. Через два месяца активных больных в Украине может насчитываться около 400 000.

“Чтобы понять, насколько ситуация угрожающая, предлагаю проанализировать динамику распространения вируса. За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось из 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тысяч больны”, – заявил он.

За минувшие сутки обнаружили 6410 случаев коронавируса. 1100 пациентов госпитализировали. Это свидетельствует о том, что 15% больных нуждаются в госпитализации. В случае 400 тысяч активных случаев коронавируса нужно обеспечить минимум 60 тысяч больничных коек.

По словам Радуцкого, система здравоохранения выдержит такую ​​ситуацию. Однако в феврале 2021 года прогнозируют второй пик заболеваемости. Что будет потом – неизвестно.

“Поэтому мы уже сегодня должны делать все, чтобы сдержать темпы эпидемии и избежать локдауна страны”, – отметил Радуцкий.