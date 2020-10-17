Про це свідчать дані МОЗ.
За даними МОЗ, в Донецькій області заповнюваність ліжок становить 91%. У Луганській області – 85%.
Також критична ситуація в Одеській області – 78,6%, у Хмельницькій області – 72,6%, в Чернігівській області – 69%.
Заповнюваність нижче 50% тільки в таких регіонах: Херсонський, Тернопільський, Кіровоградський, Івано-Франківський та Житомирський.
У МОЗ звернули увагу на те, що показник захворюваності на 100 тисяч населення, який повинен бути не вище 40, в середньому по Україні становить 187,3. Норма тільки в Кіровоградській області.
- Студентів п’ятих та шостих курсів медичних університетів та лікарів-інтернів залучать до роботи з хворими на коронавірус. Однак їхню роботу контролюватимуть досвідчені лікарі.