Об этом он написал в Twitter.
“Местные выборы в Украине – лакмусовая бумажка настоящей демократии. Украина как демократическое государство должно обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равном участии всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи”, – пишет евродепутат.
- Ранее сообщалось, что партия “Европейская Солидарность” подала в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии. Политсила требует распустить ТИК.