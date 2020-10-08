Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилиус высказался о ситуации перед местными выборами в Кременчуге, где отказываются регистрировать кандидатов от "Европейской солидарности".

Об этом он написал в Twitter.

“Местные выборы в Украине – лакмусовая бумажка настоящей демократии. Украина как демократическое государство должно обеспечить проведение открытых и честных выборов. Не должно оставаться сомнений в равном участии всех партий. Нас волнует Кременчуг и подобные случаи”, – пишет евродепутат.