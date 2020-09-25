В 2021 году около 10 млн украинцев получат повышение пенсий. Оно будет происходить в 5 этапов для разных категорий.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Так, ведомство составило информационный календарь повышения пенсий, “чтобы люди видели, когда и кому запланированы повышения, в каком размере”.

В министерстве отметили, что наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.

Кроме того, продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет. Также начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Согласно опубликованному календарному плану, предусмотрены следующие 5 этапов индексации пенсий:

1. Январь 2021 года – повышение с 2100 до 2400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (в связи с ростом минимальной зарплаты до 6 000 тысяч гривен).

Также будут продлены доплаты по 500 гривен для лиц старше 80 лет.

2. Март 2021 года – планируется индексация пенсий на 11 % (с 1 марта).

3. Апрель 2021 года – планируется автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.

4. Июль 2021 года – повышение с 2400 до 2600 грн для пенсионеров старше 65 лет со страховым стажем 30/35 лет.

Начнутся ежемесячные доплаты к пенсии в сумме до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. При наличии 20/25 лет стажа минимальная выплата составит 2500 гривен.

При достижении 80 лет доплата увеличится до 500 гривен, а минимальная выплата до 2600 гривен. Одиноким пенсионерам этого возраста будут платить не менее 3342 гривен с учетом помощи на уход.

Минимальная пенсия вырастет с 1769 до 1854 гривен. Также вырастут надбавки за стаж, участникам и инвалидам войны, чернобыльцам и т. д.

Ежемесячная помощь на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет вырастет до 742 гривен.

5. Декабрь 2021 года – планируется повышение минимальной пенсии с 1854 до 1934 гривен.