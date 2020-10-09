Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.
Министр пояснил, что сейчас такой необходимости нет.
По его словам, весной, когда в мире началась пандемия коронавируса, уже приготовили проект указа Президента о введении чрезвычайного положения, но он не понадобился.
“Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости”, – заявил Немчинов.
- Напомним, что ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина сейчас не может вводить полный локдаун, как это сделал Израиль или некоторые страны Европы, из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Он отметил, что необходимо найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений. В связи с этим министр планирует провести консультации с экспертами.