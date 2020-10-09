В Кабинете министров Украины рассмотрят возможность введения чрезвычайного положения в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19, только если это инициирует Президент.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала “Украина 24”.

Министр пояснил, что сейчас такой необходимости нет.

По его словам, весной, когда в мире началась пандемия коронавируса, уже приготовили проект указа Президента о введении чрезвычайного положения, но он не понадобился.

“Если будет потребность и она будет инициирована президентом Украины, то мы рассмотрим такой вариант. Но я лично сейчас не вижу такой необходимости”, – заявил Немчинов.