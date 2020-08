Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно сообщению пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия, приказ об эвакуации затронул примерно 7,8 тысяч человек (жителей 2586 домов).

Пожар вспыхнул около 17:00 вечера в пятницу, 31 июля, недалеко от города Бомонт (на расстоянии приблизительно 120 км от Лос-Анджелеса), информирует Reuters.

Площадь возгорания за ночь значительно расширилась: было выжжено около 12 тысяч акров земли (примерно 48,6 кв. км).

О пострадавших не сообщалось. В результате возгорания был уничтожен семейный дом и две хозяйственные постройки.

На месте инцидента со стихией борются сотни спасателей.

В местных отелях и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. В них будут соблюдаться коронавирусные меры безопасности (температурный скрининг, маски и социальное дистанцирование).

Причина возникновения пожара, которому спасатели уже дали название Apple Fire, устанавливается.

Отмечается, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и ветров в эти выходные существует высокая угроза распространения пожара.

