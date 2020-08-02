Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Согласно сообщению пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия, приказ об эвакуации затронул примерно 7,8 тысяч человек (жителей 2586 домов).
Пожар вспыхнул около 17:00 вечера в пятницу, 31 июля, недалеко от города Бомонт (на расстоянии приблизительно 120 км от Лос-Анджелеса), информирует Reuters.
Площадь возгорания за ночь значительно расширилась: было выжжено около 12 тысяч акров земли (примерно 48,6 кв. км).
О пострадавших не сообщалось. В результате возгорания был уничтожен семейный дом и две хозяйственные постройки.
На месте инцидента со стихией борются сотни спасателей.
В местных отелях и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. В них будут соблюдаться коронавирусные меры безопасности (температурный скрининг, маски и социальное дистанцирование).
Причина возникновения пожара, которому спасатели уже дали название Apple Fire, устанавливается.
Отмечается, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и ветров в эти выходные существует высокая угроза распространения пожара.
In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5
— cristina (@tinatk0) August 1, 2020
HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.
One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.
DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ
— Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020
#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.
Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT
— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020
- В результате масштабных, разрушительных лесных пожаров в Австралии, которые наблюдались с июня 2019-го по февраль 2020 года, около 3 миллиардов животных погибли или были вынуждены покинуть ареал своего обитания.