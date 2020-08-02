В американском штате Калифорния возник серьезный лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать тысячи местных жителей.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно сообщению пожарной службы округа Риверсайд, где бушует стихия, приказ об эвакуации затронул примерно 7,8 тысяч человек (жителей 2586 домов).

Пожар вспыхнул около 17:00 вечера в пятницу, 31 июля, недалеко от города Бомонт (на расстоянии приблизительно 120 км от Лос-Анджелеса), информирует Reuters.

Площадь возгорания за ночь значительно расширилась: было выжжено около 12 тысяч акров земли (примерно 48,6 кв. км).

О пострадавших не сообщалось. В результате возгорания был уничтожен семейный дом и две хозяйственные постройки.

На месте инцидента со стихией борются сотни спасателей.

В местных отелях и средней школе города Бомонт созданы центры эвакуации. В них будут соблюдаться коронавирусные меры безопасности (температурный скрининг, маски и социальное дистанцирование).

Причина возникновения пожара, которому спасатели уже дали название Apple Fire, устанавливается.

Отмечается, что из-за жаркой погоды, низкой влажности и ветров в эти выходные существует высокая угроза распространения пожара.

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California. One home has been destroyed as evacuation orders remain in place. DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 – The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained. Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020