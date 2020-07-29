В результате масштабных, разрушительных лесных пожаров в Австралии, которые наблюдались с июня 2019-го по февраль 2020 года, около 3 миллиардов животных погибли или были вынуждены покинуть ареал своего обитания.

Об этом говорится в промежуточном отчете, основанном на исследованиях ряда ученых, которые проводились по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), информирует издание The Guardian.

Новые данные намного превышают более ранние оценки (сообщалось о примерно 1 млрд погибших животных).

Согласно опубликованным WWF данным, в общей сложности пострадали 143 млн млекопитающих, 2,46 млрд рептилий, 180 млн птиц и 51 млн лягушек.

Отмечается, что не все животные из этого количества погибли, однако выжившие в огне виды столкнулись с голодом, обезвоживанием. Кроме того, они становились жертвами хищников.

“Трудно найти на нашей памяти какое-либо другое мировое событие, убившее и вынудившее переместиться столь же много животных. Это одно из самых худших стихийных бедствий в дикой природе в современной истории”, — подчеркнул исполнительный директор WWF-Австралия Дермот О’Горман.

Исследователи были шокированы полученными результатами.

“Три миллиарда местных позвоночных (животных, которые пострадали, – ред.) — это невероятно много. Эта цифра настолько большая, что ее даже сложно осознать. Это почти сравнимо с половиной всего населения планеты”, — рассказал Крис Дикман, профессор экологии в Сиднейском университете и научный сотрудник Австралийской академии наук, курировавший проект.

Исследование проводили 10 ученых. Они изучили более 28 млн акров (более 11 млн га) территории Австралии.

Для оценки численности животных использовалось несколько методов. Например, оценка количества млекопитающих была основана на данных о плотности каждого вида в разных районах; количества птиц – на данных BirdLife Australia (базируются на почти 104 тыс. стандартизированных исследований).

Профессор Дикман подчеркнул, что результаты исследования показывают, “насколько радикально пожары могут уменьшить биологическое разнообразие”.

Окончательный отчет должен быть представлен в следующем месяце.