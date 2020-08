Об этом сообщает агентство Reuters.

В общей сложности на территории штата вспыхнули сотни пожаров. В эту пятницу их площадь увеличилась более чем в два раза.

Известно, что в результате пожаров уже погибли как минимум шесть человек, а пострадали 43 пожарных и мирных жителей.

Огонь уничтожил более 500 домов и других построек в штате.

Более 175 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои жилища.

В данный момент огонь приблизился к городу Санта-Круз с населением около 65 тысяч человек. Жителям города дали приказ готовиться к эвакуации.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, местные бригады тушат более полутысячи пожаров в штате. Многие возгорания возникли из-за ударов молнии во время гроз.

There have been at least 10,800 lightning strikes across California in the past 72 hours, sparking at least 367 fires. Officials are calling it “a historic lightning siege.”

This is what a #climatecrisis looks like. No planet B. #ActOnClimate#CaliforniaFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Jhz4oj2Ila

— Mike Hudema (@MikeHudema) August 21, 2020