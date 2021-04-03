В некоторых регионах американского штата Калифорния с 15 апреля возобновят проведение закрытых концертов, спортивных мероприятий, конференций. Возобновят работу театры и кинотеатры.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Калифорнийского плана безопасной экономики.

Тем, кто собираются прийти на мероприятия указанного типа – необходимо пройти тест на COVID-19 или предъявить доказательство прохождения полной вакцинации от коронавируса.

Мероприятия можно проводить в регионах, которые обозначены красным, оранжевым и желтым цветом. Категорически запрещено – в регионах фиолетового цвета.

Пока что нет четких правил относительно того, какое количество людей может находиться в помещении одновременно. Это будет зависеть от “цвета региона”.

К примеру, если регион красного цвета, а вместительность помещения 1500 человек – то там могут находиться 10%. Если это площадка с такой же вместительностью на открытом воздухе – 20%.

В регионах желтого и оранжевого оттенков – процент посетителей будет выше, так как ситуация с динамикой распространения коронавируса здесь более благоприятная.

При этом, в красных регионах можно собираться не более чем 100 людям в одном помещении, в оранжевых – 150, в желтых – 200.

Сотрудник службы охраны здоровья Калифорнии доктор Томас Арагон отметил, что в будущем в штате создадут цифровой вариант, который будет подтверждать, что человек вакцинирован от коронавируса.

По состоянию на 2 апреля более 18 миллионов человек в штате были вакцинированы. С начала распространения COVID-19 в штате зарегистрировано более 3,5 млн случаев заболевания и более 58 тысяч смертей.