Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
“Писанка” выйдет в наборе с ходовыми монетами, которые выпускаются в 2021 году – 5 центов, 10 центов, 25 центов, 50 центов, 2 доллара.
Тираж монеты составил 250 экземпляров, стоимость одной – 7400 канадских доллара (около 161 500 грн).
“Отпразднуйте весну и возрождение природы с золотой писанкой, излучающей тепло и свет. Украинское пасхальное яйцо – изящное художественное достижение, изготовленное из чистого золота на 99,99%. Его дизайн представляет собой завораживающее сочетание элементов традиционного народного искусства с богатой историей”, – говорится на сайте монетного двора.
На аверсе изображена английская королева Елизавета ІІ, а с обратной стороны – петух, как символ плодородия и пробуждения, а также подсолнухи, символизирующие вечность и равновесие.
Купить монету можно на территории Канады и США.
- В декабре 2020 года Национальный банк Украины выпустил две памятные монеты. Обе монеты посвящены истории украинского государства.