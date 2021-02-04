Королевский монетный двор Канады по поручению национального банка страны отчеканил партию редких золотых монет номиналом один доллар в форме украинской писанки с изображением королевы Великобритании Елизаветы II.

Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

“Писанка” выйдет в наборе с ходовыми монетами, которые выпускаются в 2021 году – 5 центов, 10 центов, 25 центов, 50 центов, 2 доллара.

Тираж монеты составил 250 экземпляров, стоимость одной – 7400 канадских доллара (около 161 500 грн).

“Отпразднуйте весну и возрождение природы с золотой писанкой, излучающей тепло и свет. Украинское пасхальное яйцо – изящное художественное достижение, изготовленное из чистого золота на 99,99%. Его дизайн представляет собой завораживающее сочетание элементов традиционного народного искусства с богатой историей”, – говорится на сайте монетного двора.

На аверсе изображена английская королева Елизавета ІІ, а с обратной стороны – петух, как символ плодородия и пробуждения, а также подсолнухи, символизирующие вечность и равновесие.

Купить монету можно на территории Канады и США.