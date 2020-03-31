Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Съемки триллера состоялись в феврале в канадском городе Ванкувере.
Действие происходит в лифте, в котором во время начала пандемии COVID-19 застряли шестеро соседей. Седьмой оказалась китаянка, у которой они начинают подозревать наличие коронавируса. Они боятся заразиться и проявляют к ней агрессию. В фильме также поднимается тема расизма.
“Идея пришла ко мне, когда я в лифте читал новости о нападениях на китайских туристов, и я решил, что собираюсь снять фильм в лифте”, – отметил Кешвари.
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