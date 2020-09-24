Казахстан присоединился к международному протоколу Организации Объединенных Наций об отмене смертной казни.

Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

Представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Этот документ – продолжение курса на гуманизацию уголовного законодательства в стране, а также реализацию реформ, проводимых главой государства Касым-Жомарта Токаевым.

Смертную казнь в Казахстане приостановили еще в 2003 году, указом экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Последние страны на пост-советском пространстве, где официально смертная казнь не отменена, – Беларусь, Таджикистан и Россия.