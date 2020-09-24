Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.
Представитель Казахстана в ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах.
Этот документ – продолжение курса на гуманизацию уголовного законодательства в стране, а также реализацию реформ, проводимых главой государства Касым-Жомарта Токаевым.
Смертную казнь в Казахстане приостановили еще в 2003 году, указом экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Последние страны на пост-советском пространстве, где официально смертная казнь не отменена, – Беларусь, Таджикистан и Россия.
- Ранее сообщалось, что в США в штате Индиана провели первую за последние 17 лет смертную казнь на федеральном уровне.