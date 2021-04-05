Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в Киеве разоблачена 18-летняя жительница Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна”, – говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.
Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.
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