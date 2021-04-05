В Киеве 18-летнюю жительницу столицы разоблачили в сбыте фейковых "спецбилетов" для пользования общественным транспортом во время локдауна. Она предлагала купить его за 200 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

“При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева следователями подразделения дознания Святошинского УП ГУНП в Киеве разоблачена 18-летняя жительница Киева, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте на период локдауна”, – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начал действовать усиленный карантин. Общественный транспорт столицы работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуска, удостоверения личности и маску.