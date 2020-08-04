Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
“На улице Братиславской в направлении улицы Гната Хоткевича перекрыто движение. Экскаватор въехал в опору освещения. Из-за ДТП опора сломалась”, – отмечается в сообщении.
В данный момент бригады “Киевпастранса” занимаются ликвидацией аварии. На месте инцидента также присутствует полиция.
Стоит отметить, что из-за инцидента образовалась большая пробка.
Движение трамваев в связи с ДТП не останавливали.
ОБНОВЛЕНО:
По состоянию на 12:52 движение по улице Братиславской восстановлено.
- Ранее в Деснянском районе Киева из-за подозрительного пакета было ограничено движение по улице Киото.