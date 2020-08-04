В Киеве недалеко от метро "Черниговская" – на улице Братиславской экскаватор врезался в опору освещения, в результате чего та сломалась.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

“На улице Братиславской в направлении улицы Гната Хоткевича перекрыто движение. Экскаватор въехал в опору освещения. Из-за ДТП опора сломалась”, – отмечается в сообщении.

В данный момент бригады “Киевпастранса” занимаются ликвидацией аварии. На месте инцидента также присутствует полиция.

Стоит отметить, что из-за инцидента образовалась большая пробка.

Движение трамваев в связи с ДТП не останавливали.

ОБНОВЛЕНО:

По состоянию на 12:52 движение по улице Братиславской восстановлено.