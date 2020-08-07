Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

“На предприятии “Киевхлеб” – сначала трое работников пекарни № 8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили в них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными”, – сообщил Кличко.

По его словам, цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Соломенском районе, заболел один из специалистов районного управления образования. “На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. В трех из них – подозрение на коронавирус”, – добавил Кличко.