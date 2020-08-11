В Киеве правоохранители задержали советника директора одного из предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Подозреваемый, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами. За 1 млн гривен злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении на хранение госпредприятия 1300 тонн пшеницы. При этом пшеница на склад так и не поступила.

“В дальнейшем частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно. Поэтому, злоумышленник должен был предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, принадлежащего государству и сохраняется на этом государственном предприятии, на общую сумму около 8 млн гривен”, – отметили в полиции.

Фото: Нацполиция

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.