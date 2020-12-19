Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет
- 538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет
- 42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 52 медики.
В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266 и в Днепровском районе – 196 случаев.
- За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.