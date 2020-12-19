За прошедшие сутки, 18 декабря, в Киеве коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 1364 человек. Умерли еще 20 пациентов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 99 694. Всего коронавирус унес жизни 1699 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет

42 девочки от 1 до 17 лет и 58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Среди них и 52 медики.

В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 734 человека. Всего коронавирус преодолели 31 949 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, в Деснянском – 266 и в Днепровском районе – 196 случаев.