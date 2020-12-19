За прошедшие сутки, 18 декабря, в Украине зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2865 человек;

летальных случаев – 213;

выздоровели – 13314 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39258, методом ИФА – 20831).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 956 123 человека;

выздоровели – 574 536 человек;

летальных исходов – 16 469;

проведения ПЦР-тестов – 5248720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 99694 случаи;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7707 случаев;

Луганская область – 8640 случаев;

Львовская область – 56 442 случая;

Николаевская область – 26 260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ровенская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.