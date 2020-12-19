Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2865 человек;
- летальных случаев – 213;
- выздоровели – 13314 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 60 089 (в том числе методом ПЦР – 39258, методом ИФА – 20831).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 956 123 человека;
- выздоровели – 574 536 человек;
- летальных исходов – 16 469;
- проведения ПЦР-тестов – 5248720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Одесской (1161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 99694 случаи;
- Винницкая область – 20 781 случай;
- Волынская область – 30 197 случаев;
- Днепропетровская область – 52 068 случаев;
- Донецкая область – 31 929 случаев;
- Житомирская область – 36 061 случай;
- Закарпатская область – 27 003 случая;
- Запорожская область – 46 544 случая;
- Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;
- Киевская область – 52 415 случаев;
- Кировоградская область – 7707 случаев;
- Луганская область – 8640 случаев;
- Львовская область – 56 442 случая;
- Николаевская область – 26 260 случаев;
- Одесская область – 63 124 случая;
- Полтавская область – 31 433 случая;
- Ровенская область – 38 315 случаев;
- Сумская область – 37 612 случаев;
- Тернопольская область – 32 235 случаев;
- Харьковская область – 64 792 случая;
- Херсонская область – 15 449 случаев;
- Хмельницкая область – 36 360 случаев;
- Черкасская область – 34 451 случай;
- Черновицкая область – 37 949 случаев;
- Черниговская область – 26 864 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.
- После зимних каникул, во время жесткого карантина (локдауна), что запланирован на январь 2021 года, школьники в Киеве начнут обучение в дистанционном режиме.