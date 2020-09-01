Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Предмет изъяли и отправили на экспертизу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.
Мужчину 1966 года доставили в Печерское управления полиции для установления всех обстоятельств.
Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
- В селе Новый Быков Черниговской области в результате взрыва гранаты погибли три человека, еще один получил ранения.