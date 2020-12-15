В Киеве на Шулявском мосту упали три столпа линии электроопоры. В результате чего движение перекрыли и образовались пробки.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева и Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что движение ограничено в направлении станции метро “Дорогожичи”.

В КГГА добавили, что причины падения трех опор освещения на транспортной развязке будут устанавливать правоохранительные органы.

В настоящее время на месте происшествия работают представители дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений, специалисты КП “Киевпастранс” и аварийная бригада КП “Киевгорсвет”.

Также сообщается, что движение троллейбусов №22, 27, 30, 42 пока организовано:

• №22 – до ул. Дегтяревской и Индустриального путепровода;

• №27 – ст. м. “Почайна” – ул. Дегтяревская;

• №30 – через Воздухофлотский проспект (в оба направления) – ст.м. “Лукьяновская”;

• №42 – до Индустриального путепровода.

Отметим, что из-за падения электроопор движение транспорта по состоянию на 16:20 парализовано во все четыре стороны.

Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что из-за инцидента заказчик строительства – КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева”, – обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и он. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту.