В новом Генеральном плане Киева, который должны официально утвердить в этому году, учтено строительство канатной дороги над Днепром.

Об этом сообщила пресс-служба Института Генплана на своей странице в Facebook.

Ожидается, что канатная дорога будет обустроена между Крещатым парком и Трухановым островом.

В плане закладывается, что ее строительство будет длится около семи лет.

Кроме того, в Печерском районе Киева предлагают построить оздоровительный общественный комплекс, новый подход к Дарницкому мосту (с правого берега) и отремонтировать 12 детских садов.

Также столичные власти планируют возвести мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и мемориал Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины. Он расположится на углу улиц Грушевского и Петровской аллее.