Об этом сообщила пресс-служба Института Генплана на своей странице в Facebook.
Ожидается, что канатная дорога будет обустроена между Крещатым парком и Трухановым островом.
В плане закладывается, что ее строительство будет длится около семи лет.
Кроме того, в Печерском районе Киева предлагают построить оздоровительный общественный комплекс, новый подход к Дарницкому мосту (с правого берега) и отремонтировать 12 детских садов.
Также столичные власти планируют возвести мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни и мемориал Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины. Он расположится на углу улиц Грушевского и Петровской аллее.
- 18 января во Львовской области вблизи горнолыжного курорта Славское из-за неисправности остановилась канатная дорога с 32 туристами, среди которых были дети.