В Киеве зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, 10 сентября, коронавирус подтвердили у 404 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Новости, к сожалению, – неутешительные. Киев попал в “оранжевую” зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки – 404. Из них – 33 ребенка”, – говорится в сообщении.

Умерли за сутки семь человек. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

14 девочек от четырех до 17 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Среди них – также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолели 5170 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64, Днепровском районе – 53 случая.

По словам Кличко, сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 – по 2-3 человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирус.

Всего в 18 медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 – более 2000 коек. Все они – в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата – также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах столицы сегодня – более 400.