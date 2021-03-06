Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Акция “За восстановление Гостиного двора!” была организована с требованием к правительству немедленно спасать здание.
Организовал митинг народный депутат VIII созыва и общественный активист Игорь Луценко.
Участники акции требовали вернуть достопримечательность общине Киева. Кроме того, среди требований к правительству и Фонду госимущества – подать научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ в Гостином дворе.
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Как ранее писали #Буквы, здание на Контрактовой площади имеет более чем 200-летнюю историю, несколько раз перестраивалось, передавалось в руки частной структуры, исключалось из перечня достопримечательностей и включалось снова.
В 2019 году здание вернули в собственность Фонда госимущества. Однако оно нуждается в существенной реставрации.
Гостиный двор должны были передать в собственность общины столицы. Однако министр культуры Александр Ткаченко обратился к премьер-министру с просьбой отдать здание Минкульту. Министерство хочет создать там Музей современного искусства и культурный хаб.
В Киевской госадминистрации заявляли, что Гостиный двор нуждается в срочных противоаварийных работах, так как достопримечательность разрушается.
Однако реставрационные работы не могут начать, пока не решено, на чьем балансе будет находиться здание – общины города или министерства.
СПРАВКА. Гостиный двор в Киеве – монументальный торговый комплекс на Контрактовой площади на Подоле, частично возведенный в 1809-1813 годах по проекту Луиджи Руска. Был перестроен в 1828-1833 годах по проекту Андрея Меленского.
Памятник градостроительства и архитектуры национального значения, памятник архитектуры местного значения.
- В мае 2018 года Верховный суд поддержал позицию прокуратуры Киева и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству был возвращен Гостиный двор на Контрактовой площади в столице.