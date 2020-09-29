Во вторник, 29 сентября, в 79-й годовщины массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру в Киеве прошел традиционный марш памяти.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, 29 сентября в мире чтят память погибших во время массового расстрела нацистами около 50 тысяч евреев в Бабьем Яру под Киевом. В этом году исполняется 79 лет со дня трагедии.

Неравнодушные граждане уже пятый год подряд в этот день устраивают шествие — Марш памяти погибших в Бабьем Яру.

Сегодня несколько сотен участников марша собрались на улице Сечевых Стрельцов возле кинотеатра “Киевская Русь” и направились к памятнику “Менора” в Бабьем Яру. Почти трёхкилометровый маршрут марша совпадает с тем, который в 1941 году прошли евреи Киева, направляясь на смерть.

У памятника присутствующие приняли участие в общей молитве, и возложили цветы.

На Дороге Скорби и на площади возле “Меноры” ко Дню памяти жертв отрыли также аудио-световую экспозицию. Режиссером выступил скандальный российский художник Илья Хржановский, продюсером — Алексей Макухин.