29 сентября в мире чтят память погибших во время массового расстрела нацистами около 50 тысяч евреев в Бабьем Яру, под Киевом. В этом году исполняется 79 лет со дня трагедии.

#Буквы напоминают о событиях того дня.

Трагедию в Бабьем Яру называют одним из символов Холокоста.

До начала Второй мировой войны на территории Киева проживали около 224 тысяч евреев. Они составляли около 26,5% жителей столицы. Когда в 1941 году немцы были неподалеку от Киева, жители начали готовиться к эвакуации.

После наступления, продержавшись 72 дня, Киев пал. Как только нацисты попали на территорию города – начались преследования еврейского населения.

До этого – немцы массового расстреливали евреев в других украинских городах, которые заняли к тому времени. Так, прошли расстрелы в Виннице, Бердичеве (Житомирская область), Шепетовке (Хмельницкая область) и не только. На протяжение лета 1941 года немцы убили около 95 тысяч евреев.

За первые два дня расстрелов, 29 и 30 сентября, были убиты почти 34 тысячи евреев. После этого расстреляли еще 17 тысяч.

Поводом ля расстрелов называли серию взрывов в центре Киева, организаторами которых были советские диверсанты.

В целом, за годы Второй мировой войны, по разным оценкам, погибли от 100 до 200 тысяч человек. Нацисты расстреливали евреев, украинских националистов, военнопленных, ромов, представителей различных социальных и национальных групп и даже пациентов психиатрической лечебницы.

Бабий Яр: начало

Спустя неделю после захвата Киева немцы приказали всем евреям собраться 29 сентября в 8 утра на углу улиц Мельника и Доктеривской (возле кладбищ). Евреям приказали взять с собой белье, теплую одежду, деньги, документы и ценные вещи. Тем, кто не придет в назначенное место и в назначенное время, грозил расстрел.

Параллельно отряды SS арестовали девять киевских раввинов, заставив их выступить с заявлением о том, что “после санобработки евреи и их дети будут переправлены в безопасные места”.

Некоторые евреи поверили в то, что немцы действительно отправят их в “безопасное место”. Именно недалеко от Бабьего Яра размещалась железнодорожная станция. А немецкий приказ гласил, что с собой нужно взять необходимые вещи. К тому же, в то время никто другой еще никогда не прибегал к практике массовых расстрелов мирных граждан.

В тот день, 29 сентября, тысячи киевских евреев пришли на место встречи.

Организация массового расстрела

До того, как выдать приказ о сборе евреев, в Киев приехала зондеркоманда 4А айнзацгруппы C. Ее еще называли “эскадрон смерти”. Именно они убивали гражданское население на ранее захваченных вермахтом территориях.

Сами нацисты утверждали, что 29 сентября в условленном месте Киева собрались около 20 тысяч евреев. Оттуда их повели в сторону Бабьего Яра под дулами автоматов.

Они шли по улице Дорогожицкой, идущей вдоль Лукьяновского кладбища. Около кладбища евреям приказывали остановиться, сдать ценные вещи и драгоценности.

На территорию Бабьего Яра евреи проходили группами. По разным оценкам, это были группы от 40 до 600 человек.

Почему нацисты выбрали Бабий Яр местом расстрела

По словам историков, немецкое командование выбрало как место массовых расстрелов еврейского населения урочище Бабий Яр из-за его ландшафта — рвы и овраги, а также удаленность от центра города помогали нацистам скрывать свои преступления.

Евреи, которым удалось спастись, рассказывали, что бежать было некуда. Чтобы никто не мог сбежать назад, немцы отвязали овчарок, которые кусали людей за ноги и тем приходилось бежать вперед.

Все евреи проходили через “эсесовские коридоры”, где их жестоко избивали. Первым группам евреев приказывали снимать одежду.

Пройдя через «коридор», люди оказывались на широкой площадке, отделенной от оврага, который и назывался Бабьим Яром. Из-за земляной насыпи жертвы не видели самого оврага.

В конце пути человек оказывался на уступе, сделанном на склоне оврага, на противоположной стороне которого находились пулеметчики из зондеркоманды 4А айнзацгруппы C, открывавшие огонь.

Расстрел длился несколько часов.

В тот день, 29 сентября, немцы успели до 18:00 расстрелять около 22 тысяч. Других обреченных загнали на ночь в пустые гаражи на ул. Лагерной (ныне Дорогожицкая) и убили на следующий день. Затем немецкие саперы взорвали склоны, чтобы засыпать тела, и заставили военнопленных выровнять дно оврага.

Немцы работали группами. Одни расстреливали евреев, вторые – укладывали трупы, третьи – сортировали сданные ценные вещи, четвертые – сопровождали евреев к месту расстрела и так далее.

Сколько евреев расстреляли в Бабьем Яру

Первые расстрелы продолжались два дня. За 29 и 30 сентября в Бабьем Яру нацисты расстреляли, по их данным, 33 771 еврея.

В течение первых дней октября 1941 года в урочище были убиты те, кто ранее не явился по приказу немецкого командования.

В целом, количество жертв исчисляется 50 тысячами.

Расстрелы евреев в Киеве продолжались вплоть до ноября 1943 года, когда нацисты покинули город.

Кроме них, нацисты уничтожили в Бабьем Яру пять ромских таборов; расстреляли 621 члена Организации украинских националистов, в том числе поэтессу Елену Телигу, ее мужа Михаила и редактора газеты Украинское слово Ивана Рогача; представителей этнической группы караимов, заложников, подпольщиков, партизан и узников Сырецкого концлагеря.

Всего жертвами Бабьего Яра, по одной из оценок, стали 200 тысяч человек.

В июле 1943 года нацисты начали уничтожать свидетельства массовых убийств в Бабьем Яру. Тогда была организована “операция 1005”.

Были созданы специальные кремационные печи для этой операции.

Немцы вскрывали могилы, убирали оттуда трупы и сжигали их.

Последний расстрел состоялся 4 ноября 1943-го, а 6-го в Киев вошла Красная армия.

Из-за сокрытия нацистами преступлений возникли сложности в идентификации жертв зверств в Бабьем Яру.

Бабий Яр – Мемориальный центр Холокоста

На сегодняшний день одноименный мемориальный центр Холокоста пытается восстановить всех погибших от рук палачей киевлян поименно — сейчас в списке уже свыше 18 тысяч имен.

Бабий Яр наряду с концентрационным лагерем Освенцим остается одним из главных и ужасающих символов Холокоста.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” строят на частные пожертвования. Он существует с 2016 года.

До ноября 2019 года исполнительным директором “Бабьего Яра” была Яна Баринова. Ее команда разработала бизнес-план и концепцию мемориального центра, собрала все факты о Холокосте в Украине в Базовый исторический нарратив и подписала меморандум о сотрудничестве с Минобразования, Минкультом и Киевской городской госадминистрацией. В сентябре прошлого года команда провела архитектурный конкурс под эгидой ЮНЕСКО, где победило австрийское бюро Querkraft Architekten — именно по их проекту в Киеве должны были построить мемориальный комплекс

Осенью 2019 года в Мемориальном центре Холокоста “Бабий Яр” появилась должность художественного руководителя, на которую назначили российского режиссера Илью Хржановского. Из-за несогласия с его идеями из проекта ушла почти вся команда, включая исполнительного директора Баринову.

Скандал возник после того, что в открытом доступе начали появляться фильмы Хржановского из цикла “Дау”. Хржановского раскритиковали за неэтичные и негуманные методы в творчестве. Он пытался превратить в некий “аттракцион” историю Холокоста.

Концепция Хржановского

Основа концепции историка – помочь посетителю понять суть трагедии в Бабьем Яру сквозь истории погибших, пройденный ими путь, их переживания и эмоции. На посетителя должны влиять звуки и запахи, ощущение влажности и неуверенность относительно длины маршрута. Будущий мемориал должен вызывать у людей чувство сострадания и ответственности.

Среди идей Хржановского было предложение о создании путешествий с эффектом виртуальной реальности (VR). Гости музея могли бы стать “жертвами”, “нацистами” и так далее. Каждый получил бы какую-то роль.

Австрийский эксперт Дитер Богнер отказался после такого работать с фондом, назвав идеи Хржановского “Холокост-Диснеем”. Также Хржановского обвиняли в “создании луна-парка вместо мемориала”.

В концепции Хржановского экспозиция будущего международного музея “Бабий Яр” будет выходить за его физические пределы. То есть – в “мемориальное пространство” должна быть включена местность как минимум до станции метро “Дорогожичи”. А сам музей Холокоста в Украине должен быть в “постоянном диалоге” с нынешним музеем Голодомора и будущим музеем Майдана.

Бывший главный историк Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф заявил, что больше не будет поддерживать проект из-за неэтичности методов Хржановского. Также – что концепция скандального режиссера “Дау” вроде противоречит общепринятым взглядам историков на геноцид евреев, который проводили в Украине немецкие оккупанты во время Второй мировой войны.

После скандала несколько десятков культурных деятелей и народные депутаты обращались к Мемориальному центру “Бабий Яр” с требованием уволить скандального режиссера с должности художественного руководителя.

Из-за ситуации вокруг режиссера с РФ Ильи Хржановского бывший главный историк проекту Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать его “по этическим соображениям”.

Сам Хржановский ответил на критику, обвинив тех, кто выступает против его концепции, в антисемитизме.

В конце июля состоялась веб-конфереция при участии президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и международных партнеров, посвященная строительству мемориала.

Во время встречи Зеленский выступил в поддержку проекту мемориала.

“Многие украинский носят высокое звание “Праведника народов мира”. Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев при Холокосте. Создание мемориала — очень важное для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю”, — сказал президент.

При этом в пресс-релизе Мемориального центра не было указано, о каком именно проекте идет речь. Бывший глава Института национальной памяти, нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович объяснил, что глава государства поддержал альтернативный проект мемориализации Бабьего Яра, предложенный Хржановским.