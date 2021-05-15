У суботу, 15 травня, у Києві розпочався сезон роботи фонтанів: столичні водограї увімкнули о 12:00. Однак не обійшлося й без інцидентів.

Про це поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Зокрема, розпочали роботу київські фонтани на Майдані Незалежності, на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

Перед цим усі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки (її проводила команда фахівців електриків, інженерів та програмістів). Було проведено демонтаж зимового накриття чаш водограїв, під’єднання електромережі, налаштування світломузичного супроводу тощо.

А для монтажу дванадцяти гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу були залучені дайвери й водоплавна техніка.

Фонтани “Великий” та “Малі” на Майдані Незалежності в центрі столиці, а також комплекс водограїв в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світломузичного шоу.

Як уточнили в КМДА, зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається в Києві 1 травня, однак цього року його перенесли на 15 травня (у зв’язку з карантинними обмеженнями).

Варто зазначити, що запуск фонтанів не обійшовся без інцидентів. Так, невідомі налили мийного засобу у фонтан на Контрактовій площі, через що його довелося відключити.

Тепер фахівці змушені зупинити роботу фонтану: необхідно злити всю воду, провести очищення та перезапустити водограй.

Фонтани в Києві працюватимуть до 30 вересня. Щопонеділка в їх роботі передбачена перерва для виконання необхідних технічних робіт.